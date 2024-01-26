桃園市長張善政26日上午前往龜山陸光社區長照機構，視察「永續高齡友善社區-科技失智辨識計畫」。張善政表示，本計畫與長庚科技大學及台灣大學合作推動，透過人工智慧和腦波偵測，觀察長者是否有早期失智現象，並推出許多適合長輩的運動，鍛鍊其四肢肌力，希望透過科技導入社區，建立科技健康照護的模式，輔助長輩解決老化困擾，實現以「長健」取代「長照」的目標。

龜山區公所說明，「永續高齡友善社區-科技失智辨識計畫」由長庚科大高齡暨健康照護管理系所與台大機械工程學系所合作，透過AI機器人莫比與龜山區大崗里、嶺頂社區關懷據點及龜山陸光社區長照機構的長輩互動，進行一對一失智症情緒辨識資料的收集，並進行腦波檢測與各項問卷評估，以了解長輩認知、情緒與生活功能的長期變化。

為進一步延緩老化，計畫也結合混合式肌力運動訓練，透過機器人的上肢運動與以人性關懷為出發點設計的下肢運動，形成全新混合式肌力運動訓練方案，以促進長輩認知、情緒、肌力與生活功能，進而延緩老化。