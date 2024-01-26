聯結車過彎水泥沙包甩飛 機車女騎士腳遭砸傷

新北市66歲陳姓男子今（26日）下午3時駕駛聯結車裝載水泥沙包行經汐止區汐萬路右轉康寧街時，因未確實綑綁穩妥貨物，導致部分沙包掉落，砸中停等紅燈的機車騎士64歲林姓女子左腳，所幸傷勢不嚴重。汐止警分局獲報派員到場，依《道路交通管理處罰條例》對陳男開罰。

警方表示，陳男所載貨物未綑綁穩妥脫落，違反道交條例第30條1項2款，處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，另貨物脫落致人受傷已違反第30條3項，吊扣駕照1年，警方均已依法舉發。