新北市66歲陳姓男子今（26日）下午3時駕駛聯結車裝載水泥沙包行經汐止區汐萬路右轉康寧街時，因未確實綑綁穩妥貨物，導致部分沙包掉落，砸中停等紅燈的機車騎士64歲林姓女子左腳，所幸傷勢不嚴重。汐止警分局獲報派員到場，依《道路交通管理處罰條例》對陳男開罰。
警方表示，陳男所載貨物未綑綁穩妥脫落，違反道交條例第30條1項2款，處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，另貨物脫落致人受傷已違反第30條3項，吊扣駕照1年，警方均已依法舉發。
新北市66歲陳姓男子今（26日）下午3時駕駛聯結車裝載水泥沙包行經汐止區汐萬路右轉康寧街時，因未確實綑綁穩妥貨物，導致部分沙包掉落，砸中停等紅燈的機車騎士64歲林姓女子左腳，所幸傷勢不嚴重。汐止警分局獲報派員到場，依《道路交通管理處罰條例》對陳男開罰。
警方表示，陳男所載貨物未綑綁穩妥脫落，違反道交條例第30條1項2款，處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，另貨物脫落致人受傷已違反第30條3項，吊扣駕照1年，警方均已依法舉發。
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