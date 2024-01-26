陳凱倫樂於做公益。（粘耿豪攝）

不少大明星響應活動。（粘耿豪攝）

陳凱倫提到明星們慷慨響應感動得哽咽。（粘耿豪攝）

陳凱倫賣力介紹衣服。（粘耿豪攝）

金鐘主持人陳凱倫今（26）日在兒子陳銳的眼鏡品牌店舉辦「大明星衣起慈善義賣」，公益所得將捐給「台灣優質生命協會」幫助獨居長輩過新年；歌手荒山亮、黃宣出席力挺。

荒山亮去年捲入＃Me Too風波後首度露面，但只上台介紹捐出的衣物，低調不受訪。陳凱倫透露其實荒山亮活動前還傳簡訊問他能不能不出席，因為不想面對媒體，陳凱倫則鼓勵他要看向未來。

陳凱倫提到，「荒山亮有他的糾結，我跟他說要當個雪中送炭的人，鼓勵他過去就過去面對比較重要，不要少了一個勇敢面對的機會，他才突破心魔從桃園開車來參加。」並透露荒山亮未來會把心情準備，面對大家。

陳凱倫的兒子陳銳目前穩交張景嵐，他說和兒子很有默契不會談論戀情，「時機還沒成熟他不會告訴我的。我孩子也給我壓力，事業上我幫不上忙，他私人事情我要尊重他，多講幾句他會不開心的，他會K我。」也坦言至今沒見過張景嵐，雙方沒一起吃飯，打趣說：「走在路上我也不認識。」

兒子反而會跟老婆聊到戀情，老婆還有到女方的粉絲頁按讚，不過陳凱倫還是希望不要那麼快當爺爺，也不會催婚催生，「他們希望一切自主。」陳凱倫說兒子已經沒有需要他擔心的地方，他一個人奮鬥6年，經營13家眼鏡品牌店面，且現在東區房租已經漲到一個月50萬，兒子有這樣的成就很不容易，「他很孝順了，一個月會跟我們吃2次飯，也會給他媽媽家用，我只有鼓勵他好好照顧自己。」

而這次義賣活動有不少大咖明星響應，包含蕭薔、周杰倫、蕭敬騰、王力宏等人。陳凱倫一提到蕭薔就哽咽，他當時打電話邀請她做公益時，蕭薔第一句就先關心他的身體，隔天便匯了10萬元贊助活動，「她自己也有專場義賣活動，我不奢望她提供衣服，但活動前一天她寄了10件衣服過來，真的是人美心也美。」