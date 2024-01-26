在日本受到全國通緝多年的桐島聰，涉嫌發生於1970年代的多起爆炸案。

日本在逃將近50年的爆炸案通緝犯桐島聰，周五（26日）在神奈川縣一家醫院就逮，落網時已是70歲老人。奇情的是，他日前因為癌末送院醫治，入院時使用假名，周四（25日)突然自曝身分，東京警方獲報趕緊予以拘留並偵訊，還要驗DNA以確認身分。東京警視廳表示，這名癌末老人很可能就是桐島聰本人。

綜合日本放送協會（NHK）、《讀賣新聞》、富士電視台、TBS電視台等多家媒體周五報導，東京警視廳調查人員透露，神奈川縣一家醫院日前收治一名癌末老人，昨天（25日）突然冒出一句「我要說出我的真實姓名」、自稱是「桐島聰」，院方才知道他以假名入院。警方說，他的病況很嚴重，雖然他在逃長達半個世紀，根據此人外貌特徵，他很可能就是桐島聰，不過警方會加驗DNA以確認身分無誤。警視廳公安部已派員確保其人身安全。

桐島聰日前以假名住進神奈川縣一所醫院，入院後突然表露真實身分。

桐島聰1954年出生於廣島，1972年入學明志學院大學法學部，後來加入無政府主義激進組織「東亞反日武裝戰線」（東アジア反日武装戦線）成員，這個組織成立於1970年代初期，1972年正式定名，主張反日亡國論、窮民革命論、廢除天皇制，極力要求日本為二次大戰負起戰爭責任。這個組織最初在多處與日本二戰「戰犯」有關的宗教場所犯下爆炸案，後來朝向東京都心犯案，日本政府列為「極左暴力團體」之一。

1974年至1975年（昭和49年至50年）間，東京有多家朝海外拓展事業的企業如三菱重工、三井物產，陸續成為這個組織的攻擊目標，總共發生12起爆炸案。最嚴重的是1974年8月30日光天化日之下發生於東京千代田區三菱重工大廈爆炸案，造成8名午休中的員工喪命，傷者多達165人。

據說桐島聰參與了這個組織犯下的多起企業爆炸案。1975年4月18日，桐島聰涉嫌在東京銀座的韓國產業經濟研究院大門放了自製定時炸彈，隔天凌晨1時左右引爆，他因此案成了全國通緝犯。1975年5月，東亞反日武裝戰線下轄3個組織「狼」、「大地之牙」、「蠍」共8名主要成員落網，其後陸續遭到起訴，唯獨隸屬「蠍」的桐島聰一直在逃。

1989年、1990年，東京警視廳把桐島聰列為全國通緝10大要犯之一。警視廳光是1987年印製包括桐島在內的通緝傳單多達700萬份，全國分發，日本街頭至今不時可見印有他年輕時帶著燦爛笑容的通緝照片，直到神奈川縣醫院的癌末老人昨天自報真名之前，沒有人知道桐島聰的下落，他早已成為日本歷來在逃最久的通緝要犯。過去49年間桐島聰到底藏身何處、如何躲密追緝，警方正全力透過偵訊以揭露他逃亡多年的真相。