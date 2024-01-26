春節將至，台中在地企業睿克獅整合行銷公司26日中午在龍井區無極天道監修宮廣場「辦桌」，席開50桌宴請員工及地方獨老、弱勢家庭，提早圍爐慶祝春節；董事長朱天煒（左五）、網紅「My管管」（右五）台中市議員吳瓊華（右四）等人一同合影。

春節將至，台中在地企業睿克獅整合行銷公司26日中午在龍井區無極天道監修宮廣場「辦桌」，席開50桌宴請員工及地方獨老、弱勢家庭，提早圍爐慶祝春節，享受年節團圓時光。（潘虹恩攝）

台中在地企業睿克獅整合行銷公司26日中午在龍井區無極天道監修宮廣場「辦桌」，席開50桌宴請員工及地方獨老、弱勢家庭，提早圍爐慶祝春節，享受團圓時光；董事長朱天煒表示，有能力後希望能回饋地方，希望未來持續舉辦公益餐會，將關懷與溫暖延續。

睿克獅整合行銷公司26日中午於龍井區無極天道監修宮廣場舉辦「好善樂獅」愛心公益餐會，現場席開50桌，場面盛大，一道道佳餚色味俱佳，讓在場爺奶、大小朋友不停動筷，也感受新年圍爐的熱鬧氣氛。呂奶奶高興直呼「每道菜都好喜歡！」，也覺得大家一起吃飯，團團圓圓很溫暖。

「有能力之後希望能回饋社會！」朱天煒表示，這是他首度舉辦公益餐會，不過苦無與地方聯繫的方式，幸經吳瓊華搭橋牽線及華山基金會協助，順利邀請到地方上需要幫助的家庭共襄盛舉，提早圍爐團圓。

朱天煒表示，此次席開50桌，其中44桌都是開給獨居長輩、弱勢家庭與清寒學子等，很開心地方踴躍響應，同時感謝濬霖國際與福星利華酒業贊助。希望未來每年都能繼續辦甚至擴大逾百桌，將對社會的關懷與溫暖延續，也邀請更多企業共同響應。

合作舉辦餐會的網紅「My管管」出席表示，長輩需要大家的關心與愛護，但許多人因平常工作繁忙，少有關心，長輩也會失落，希望藉由這次活動呼籲大家多關心家中的父母、爺爺奶奶，不吝傳達對他們的想念。

吳瓊華表示，餐會雖然是首度辦理，但已非常完整，讓在地獨居老人家、弱勢家庭和學生都提早感受過年圍爐團圓的溫暖，朱天煒願意每年都舉辦的用心也令人感佩，同時感謝無極天道監修宮提供場地讓大家一起吃平安餐。