民眾黨日前舉辦感恩餐會，但前立委蔡壁如卻沒有受邀，引發討論。媒體人張禹宣指出，整起事件是蔡壁如受訪時驚呼「沒被通知」，才引發軒然大波，而蔡壁如近期動作都是要黨主席柯文哲對她與黃珊珊的問題表態，看似兩個女人之爭，但其實是民眾黨的路線之爭。主持人劉寶傑聽完也驚呼，蔡壁如是「披著羊皮的狼」！

民眾黨24日舉辦尾牙(北部感恩餐會)，挺柯網紅愛莉莎莎、2Chill、館長都出席，還被挖出餐會是在前民進黨中常委黃承國經營的場所舉辦。而外界也詫異，參選立委選舉的蔡壁如、李有宜都沒有被通知，將卸任的立委陳琬惠、張其祿、賴香伶有受邀但都有事沒有出席。

對此，媒體人張禹宣昨(25日)在政論節目《關鍵時刻》分析，外界認為這場餐會是黃珊珊一桃殺兩士，劍指蔡壁如和黃國昌，但這場餐會其實是「家務事」，黃珊珊頂多是在黨內修理蔡壁如、讓她難堪，但真正讓這件事情變成公眾事務的人，其實是蔡壁如。

張禹宣指出，是蔡壁如在接受訪問時，做出很誇張的表情，說「甚麼尾牙、我不知道、距離產生美」，才讓整件事情引起軒然大波。此言一出讓主持人劉寶傑也驚呼，「所以不能小看蔡壁如，她不是小白兔，她才是披著羊皮的狼！」

張禹宣也直言，蔡壁如是血滴子、殺人不眨眼，蔡壁如修理不只是黃珊珊，而是更上面的柯文哲！從先前說柯文哲面紙發不出去，再到說柯文哲選後陷入否定期，每一槍都是對著柯文哲，要柯文哲面對她跟黃珊珊的問題，但柯文哲躲起來完全沒有聲音。

張禹宣指出，現在看起來是蔡壁如跟黃珊珊兩個女人的戰爭，但其實是民眾黨已經分裂成兩條路線之爭。