女星小S（徐熙娣）與圈外人許雅鈞結婚後，先後生下3個女兒，3人都越長越漂亮，其中二女兒Lily（許韶恩）更多次被外界稱讚是女神顏值。小S最近在社群透露準備與女兒去旅行，卻因Lily一句話讓她壓力好大，還自嘲只能在旁邊幫擋煞。

今（26日）晚間小S在Instagram發文，曬出與二女兒Lily的合照，畫面中她一身黑露出美腿，酷帥風格又不失性感，Lily則身穿粉色連帽衣，下身失蹤風格微性感，長腿也不輸媽媽小S；文中小S表示將要與女兒一起旅行，但她卻壓力好大。

原來Lily期待出遊外還不斷向小S提到，「媽媽我們一起被搭訕」，讓她超傻眼，馬上吐槽「最好是會母女一起啦」，暗指只有女兒會被搭訕，還自怨自艾地說，「我頂多在旁邊幫她擋煞」。

廣大網友看到小S母女倆合照，都認同Lily的被搭訕說，紛紛激讚，「哪裡像母女，根本是姊妹吧」、「母女倆都下身失蹤，有夠辣」、「這對母女走在路上回頭率一定超高啊」、「女兒好美，但小S是國際巨星，更辣」。