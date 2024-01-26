富二代黃偉凱、紀怡慧夫婦販毒，黃被判刑17年、紀遭判刑7年8月，依毒品危害防制條例第19條「擴大利得沒收」條款聲請沒收2人9287萬元犯罪所得獲准。紀女主張該規定違反罪刑法定等原則，聲請釋憲，憲法法庭26日對此做成113年憲判字第1號判決，宣告合憲。

黃男夫妻檔購買感冒藥在豪宅煉製安非他命，平時高調開著瑪莎拉蒂名車外出販毒。檢警2019年3月間在高雄市仁武區名湖街、鳥松區忠義路等工廠搜索，查獲大批製毒原料及槍枝，還從黃男豪宅中找到藏匿鈔票的密室查扣9687萬元現金。

最高法院去年12月29日判決紀怡慧7年8月、黃偉凱17年徒刑確定，沒入犯罪所得400萬元。由於紀女、黃男無法舉證扣案9287萬元款項的合法來源，最高法院依2020年7月施行的毒品危害防制條例第19條第3項「若嫌犯無法舉證查扣贓款來源，即使犯罪所得只有一部分，但有證據證明其餘贓款有可能是非法所得，一樣可以全部沒收」規定，諭知沒收400萬元犯罪所得及扣案的9687萬元，全案確定。

判決確定後，紀怡慧拒到案執行被通緝，還聲請釋憲討錢，紀女委由律師到庭辯論，主張2019年被警方查獲，卻用2020年的新法沒收其財產，牴觸憲法的罪刑法定、不溯及既往、法律明確性及比例等原則，並侵害人民財產權。

憲法法庭認為，擴大利得沒收的規範，目的在於回復已遭違法行為破壞之財產秩序，沒有違反罪刑明確性、無罪推定、罪責及比例等原則。法務部指出，聯合國反貪腐公約等都要求建立相關擴大利得沒收制度，台灣的規定符合國際潮流，且降低販毒動機，屬合憲。