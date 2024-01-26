馬上就是農曆春節，許多人都會返鄉團聚吃年夜飯，連續好幾天的伙食需要提早準備，不過一名媳婦透露，婆婆只給了2000元，卻要她準備4天8人份的年菜，讓她超級傻眼，決定將此事PO上網路。

一名媳婦昨（25）日在「匿名公社」表示，婆婆早上拿了2000元給她，要她幫忙準備今年的年菜，但總共要準備8個人的份量，且要從除夕一直準備到初三，並說多的部分請她幫忙補貼，體諒一下大家。

其他人看完後全都傻眼，紛紛喊「就買泡麵吧」、「吃稀飯配醬菜是勉強夠了」、「吃白飯配白飯，2000元可以吃200碗」、「水餃能連吃三天」、「給她4000元，請她一樣從除夕到初三，一樣8人份的晚餐，多的不用還算小費」。

其他人也建議「這樣的婆婆還是跟你腦公說一下吧，叫媽寶去頂他比較好啦」、「要來吃飯的大家分攤買菜錢，2000元當成是婆婆給的紅包」、「那就每個人收2千啊…體諒一下！公平」、「一次買光2000元，每天舀四分之一出來吃」、「買麥當勞套餐！有肉、有蔬菜、有飲料」。