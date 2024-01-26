新一屆立法正副院長選舉，民眾黨今（26日）拋出新考題，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，藍營表態願意表態，綠營則冷回「尊重候選人尋求支持的意願」。對此，民眾黨前立委蔡壁如直言，民眾黨和國民黨都支持國會改革，就只剩下民進黨不支持而已。

針對民眾黨主席柯文哲表示，邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通或座談，說明國會改革的想法。國民黨立法院長參選人、準立委韓國瑜表示，「我們願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機」。民進黨黨團則冷回，院長是立委互選產生，「本黨團將尊重未來所推出的候選人尋求所有立法委員支持的意願」。

蔡壁如今也在臉書表示，「國會改革vs民主退步」，關於立法院正副院長選舉，各種策略性投票的的推演，搞得眾人眼花撩亂，還是應該回歸政治的初衷，國會改革的理念如何落實。

蔡壁如指出，民進黨的游錫堃和蔡其昌，說國會四大改革他們都有在做，但是要修法或修憲的，各黨團沒有共識。「沒有共識」就不推，總是執政黨慣用的推託之詞，全世界所有改革，從來都是從沒有共識走到有共識。游錫堃拿出早年民進黨的憲改版本，說民眾黨的國會改革主張裡面都有。是啊，民進黨在野的時候也主張國會改革和憲改，但總統和國會都佔多數就不講不做了。因為落實國會改革，國會就不是行政院的橡皮圖章，行政院不好控制，官員也不能在詢答的時候胡說八道了。

蔡壁如直言，國會現在三個黨，民眾黨和國民黨都支持國會改革，就只剩下民進黨不支持而已，說「各黨團沒有共識」，是你民進黨一個黨跟大家沒有共識！

蔡壁如認為，不必修法可以做的改革，正副院長就要立刻做；要修法要修憲的，就朝野各黨一起來推。正副院長候選人應該表態，要不要推動改革，有沒有呼應改革民意。但柯建銘抹黑民眾黨不懂國會運作、不懂法律，綠營網軍就跟著起鬨，這就是反改革反動勢力的混淆視聽。

對於蔡其昌說國會改革要各黨主席表態，蔡壁如坦言她嚇一大跳，民進黨已經退步成一人獨裁決定的政黨了嗎？連副院長對國會改革都不敢有自己的意見，難怪過去這八年，民進黨把國會搞成行政院立法局！游錫堃支持國會改革、蔡其昌不敢說、柯建銘迴避改革，民進黨自己的步調都不一致。民進黨團下周一開會，大家拭目以待，民進黨是不是民主進步黨，還是民主退步黨。