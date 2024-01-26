土耳其政府已於1月20日簽署合約，國防部也正式宣布將以國產海軍武器系統替換掉美製武器，要更換的海軍武器系統包含魚雷、巡弋飛彈和防空飛彈，當地國防承商洛克桑（Roketsan）將與其他國內機構，一起展開大規模量產，藉這個機會奠定好工業基礎，將有助於強化土耳其海軍的打擊力量。

據美國《防務新聞》（Defense News）26日報導，土耳其國防部長古萊爾（Yaşar Güler）在安卡拉的簽署儀式上表示：「憑藉其技術基礎、生產能力和工程能力，土耳其已成為關鍵技術的生產基地。在面對我們地區和世界上敏感發展所帶來的威脅和危險時，這些計畫在國防工業中的重要性更能被理解。」

其他出席者包括海軍參謀長拓提歐古（Ercüment Tatlioglu）上將、國防工業署長哈陸克（Haluk Görgün）以及參與其中的公司代表。

「鷹式」（Atmaca, 土耳其語為老鷹）長程反艦巡弋飛彈，是由洛克桑開發的長程反艦巡弋飛彈。它將逐步取代土耳其現有庫存的波音（Boeing）製造的魚叉飛彈（Harpoon）。

重型魚雷「阿克雅」（Akya, 土耳其語為鐮鰭波線鰺，一種魚類）預計將取代跨國軍工企業洛克希德馬丁製造的DM2A4（SeaHake mod4）魚雷和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造的MK 48重型魚雷。

重型魚雷「阿克雅」將取代跨DM2A4和MK48重型魚雷。（Roketsan )

「彈弓」防空飛彈（Sapan, 土耳其語為彈弓）則將用來替換美國雷神技術公司（RTX）製造的進化型海麻雀飛彈（RIM-162 ESSM），本身是從堡壘地對空防空飛彈（Hisar）發展而來。