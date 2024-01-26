狄鶯和孫鵬遭台北地方法院傳喚，今早（26日）以證人身分出庭作證，緣由為2018年夫妻倆焦急地欲將在美國遭羈押的愛子孫安佐帶回台灣，誤信「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）假冒「張清芳丈夫宋學仁的秘書Amanda」，介紹律師郭上維，狄鶯夫婦也陸續付了30萬律師費，但檢方發現訴狀根本是黃琪寫的，他不僅假冒律師還灌水費用，依違反《律師法》起訴黃琪、郭上維。

狄鶯受訪時無奈表示夫妻倆不認為被黃琪欺騙，「我們在美國一些瑣碎的事情他都有幫忙，在美國律師也有幫我們出庭，也讓我們把帶兒子帶回台，我們付錢是應該的，至於他有沒有騙別人我是不知道。」她透露當時和老公有萌生想讓兒子到英國生活的念頭，黃琪有跟他們接洽，取得英國公民証等等事宜需要2、3千萬，「他應該是想騙我們這個大條的，但還沒騙到就被抓走了。」

她強調回台後，兒子在台灣的官司是聘請其他律師，並非黃男和郭男，且跟2人都沒有私交，卻得一直出庭作證，「他（黃琪）騙別人的事情跟我完全沒有關係，都講得非常清楚了，我有多少事情就講多少。」

狄鶯頗有怒氣地說因為這件事已經被法院「盧」了5年，先前被傳喚出庭作證時，因為一家人剛好要去日本，還得透過律師證明真的要去日本，才可以不用上法院，「說有事還不行，每次出庭我也有工作啊，沒有出庭我可能要被通緝，我們到底能不能有自己的事情？這不是騷擾我們平民嗎？」更直白說：「對我們夫妻來講，我們就不喜歡法院。」

而今天出庭也意外扯出「綜藝教母」張小燕，孫鵬自曝老婆曾向張小燕查證，得知宋先生樂於助人，才會想說是人家的關心就接受，要法官下次找張小燕作證。狄鶯受訪時澄清，她當初只是想透過張小燕向張清芳表達謝意，「我這人就是這樣，那時候宋學仁的助理跟我們聯絡，我想他是不是看到新聞覺得我們很可憐，所以我想要跟她道謝，但小燕姐說因為放暑假他們出國玩，也連絡不上。」

她感慨地說，如果當時有連絡上張清芳（證明助理是假的），就不會有今天這些事情發生，但話鋒一轉說：「但如果當初沒有他們（黃琪、郭上維）在美國就沒有人幫我們，真的是老天爺垂憐。」