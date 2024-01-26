國民黨台北市議員游淑慧。（資料照片）

對於民眾黨發言人陳智菡批同黨的前秘書長謝立功沒有職業道德、連基礎常識、做人的禮義廉恥都沒有一事，國民黨台北市議員游淑慧認為，陳智菡一路走來始終如一，就是有點「靠勢」柯文哲的權勢。她勸陳智菡，不必把自己變成張牙舞爪，連自己黨的同志都要攻擊，讓大家看到民眾黨荒謬的一面。

民眾黨前秘書長謝立功22日質疑民眾黨不分區立委當選人黃珊珊，是否有親民黨、民眾黨雙重黨籍？呼籲黃珊珊主動說清楚、講明白。

對此，民眾黨發言人陳智菡23日回應，民眾黨是柔性政黨，謝立功身為民眾黨前秘書長不知道嗎？

陳智菡直言，「他們做這些事情傷害柯文哲非常沒有道德，因為柯文哲沒欠你什麼？柯讓你們擔任這些工作，你們有沒有做到應該做的工作跟任務？如果沒有的話，就把嘴巴閉上，因為這些事情不是你們可以評論的範圍，連基礎常識都沒有跟我講什麼，這是職業道德。」

陳智菡怒轟，「我再講一次這是職業道德，如果你沒有職業道德，只能到綠媒放這些消息，那就是連做人的禮義廉恥都沒有了。」

國民黨台北市議員游淑慧26日在《新聞大白話》指出，謝立功為何會這麼清楚雙重黨籍的事情？因為當年他在當民眾黨秘書長的時候，民眾黨的地方組織辦法就是他加這一條的。所以謝立功會認為，「我加這一條我會不知道嗎？陳智菡不讀書就出來罵人！」

游淑慧認為，陳智菡從在當市府發言人到現在，一路走來始終如一，就是有點「靠勢」柯文哲的權勢，所以總是先罵人再說。

游淑慧提到，陳智菡在當市府發言人，遇到議員質疑什麼，她馬上說議員不懂、議員說錯。游淑慧說，「我就傻眼，我跟她說，那這樣好不好，下次我給妳時間上備詢台，妳跟我直球對決，我們兩個辯論一下」，結果陳智菡就縮回去了！就來道歉。

游淑慧勸陳智菡，不必把自己變成張牙舞爪，說這個不對、那個不對，連自己黨的同志都要攻擊，讓大家看到民眾黨荒謬的一面。