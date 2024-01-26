大陸《央視》前調查記者王志安（王局），日前在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上，談到對台灣選舉的看法，提到造勢文化像演唱會，諷刺「把殘疾人推上去煽情的」，遭批歧視身障人士，掀起輿論撻伐，一直未對此事道歉，今（26日）終於道歉，不過卻被網友狂酸「很會做生意」。

王志安在YouTube頻道上，上傳標題為「王局给所有人道歉」的影片，不過卻是限定為付費會員才看得到，根據PTT上網友指出內容為，王志安對失言所冒犯到的陳俊翰律師道歉，但對方不接受，叫他和台灣的所有殘疾人士道歉。王志安提到，以為台灣的言論尺度很大，但是確實冒犯到了殘疾人士，表示自己錯了。此外，他也向《賀瓏夜夜秀》道歉，因為他的言行而帶來的爭議。

王志安道歉影片為會員限定。（圖／翻攝自王志安 YouTube）

王志安也提到要向台灣民進黨政府道歉，他做為一個外人沒有資格批評台灣的民主選舉，最後感嘆表示他不僅大陸回不去，台灣也無法來了。希望台灣能夠變得更好，更包容，更溫暖。

道歉消息一出，不少網友不買單，認為影片設置會員限定，表示要花150元才能看到，讓網友認為沒誠意，或是他根本是拍影片酸整件事，紛紛留言表示「道歉(會員限定)笑死XD」、「這個人真的很會做生意www」、「被道歉了～」、「這在酸吧」、「下次記得了，別踩綠線，如果還有下一次」、「這個蹭流量的程度直逼女神愛莉莎莎」、「高級酸啊，八卦男神不算輸。」不過有網友指出，王志安的頻道影片通常都是先開放給會員看，之後才會對外開放，事實上隔幾小時後，王志安的道歉影片也全面開放。