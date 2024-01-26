性感女星林鳳英2016年和比利時富商尪Marc結婚，就淡出演藝圈，前陣子夫妻倆準備回台灣居住，未料丈夫卻無預警口吐鮮血，好在她趕緊打電話叫救護車，一邊整理住院的相關用品，讓原本慌亂的Marc也跟著穩定下來。

林鳳英和丈夫在收拾行李回台灣的前幾天，Marc突然口吐鮮血，且一吐就是一臉盆，但她臨危不亂、鎮靜的處理突發狀況，也讓原本六神無主的Marc沉澱下來。

經過緊急治療後，需要住院觀察一段時間，醫生也表示幸好及時送醫，否則後果堪慮，而短期內也不宜出國，要持續回診檢查，而Marc吐血原因是因為飲食不當，讓林鳳英氣炸，警告老公未經她的同意，不准讓她當寡婦，「就算給她留再多遺產也不行」。

林鳳英昔因拍攝全裸寫真爆紅。（圖／中時資料照）

而她也在社群表示，「目前馬克身體已逐漸康復中...醫師醫囑治療及調養日後可康復」。林鳳英昔因拍攝全裸寫真爆紅，和Marc遠距離相戀3年後，決定廝守一生，但因為落籍不易，當了5年地下夫人才取得正名，雖然兩人落實夫妻關係長達14年，但在戶政機關紀錄卻不過才6年多。

林鳳英也表示剛結婚前2年，Marc因前段婚姻造成創傷，她協助醫生進行陪伴，還要想方法修復老公家族三代的親子關係，最後贏得公公、小姑的認可，親戚也都讚賞、接納她，前2年公公過世前，特別提醒老公不要虧待她這位台灣媳婦，因此房產、土地和存摺都有她的繼承權。