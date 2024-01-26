國民黨台北市黨部26日舉行謝票茶會，黨主席朱立倫（右四）、2024總統參選人新北市長侯友宜（右三）、台北市長蔣萬安（右二）、黃呂錦茹（左二）及多位立委當選人皆到場，場面溫馨。（郭吉銓攝）

2024大選落幕，國民黨展開謝票感恩茶會，26日晚間於國民黨中央黨部舉行。新北市長侯友宜感謝支持者，無論外界風風雨雨，始終堅定力挺，他也表示，考不好當然是考生的問題，哪有老師的問題。他期待國民黨「新陳代謝」，一棒接一棒，讓年輕人站上舞台。國民黨主席朱立倫則說，拍板立法院正副院長就是支持韓江配，不要再有意見。

今晚的謝票茶會，朱立倫、台北市長蔣萬安、以及立委賴士葆、王鴻薇、新科立委李彥秀、羅智強、許宇甄和台北市議員秦慧珠、張斯綱、徐弘庭、詹為元等人都到場，感謝支持者。

國民黨今舉行總統立委感恩謝票茶會。（陳薏云攝）

侯友宜致詞時表示，首先感謝支持者，無論外界風風雨雨，始終堅定力挺，他也表示，期待國民黨「新陳代謝」，一棒接一棒，讓年輕人站上舞台。

侯說，一路走來，學生考試過程，很多老師教導，大家的目標都是希望學生考上，這些聲音都虛心接受，考不好當然是考生的問題，哪有老師的問題，考生自己知道問題在哪，要不斷反省自己才會進步。

侯友宜指出，這一代打拚，是為了讓下一代更好，不只是拚國民黨這塊招牌，更是為了子孫的未來。他也說，有能力給予才是福報，為人指引方向，就能把路走得更寬廣。

朱立倫則表示，他擔任國民黨主席這幾年，財產早就被凍結沒收了。只要人心不死，國民黨最大的資產就是各地的志工好朋友、願意拚到底的決心，國民黨一定要永遠跟人民站在一起。

朱立倫指出，周一拍板立法院正副院長就是支持韓江配，不要再有意見，每一天推出來的是民眾關心的議題，如國會改革五大法案、核電延役、少子女化及人工生殖法的改革，不要被媒體見縫插針，製造紛擾，沒有這些問題。

朱立倫提到，黨團總召、書記長的選舉不是問題，那是黨團選內部同仁，就是早當、晚當，是服務幹部而已。綠媒講成好像很嚴重，今年不當明年當，明年不當後年當。

朱立倫強調，國民黨是個團隊，他也跟蔣萬安說，15個縣市長、這個團隊是永遠緊密結合在一起。蔣萬安不是只有台北市5位國民黨立委，而是有54位立委，「萬安有事就是54位立法委員的事情」，讓民進黨知道國民黨除了在地方是最大的執政力量，在國會是最強的監督力量，且要是最團結的力量。