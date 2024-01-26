於瓦磘溝下游發現無齒螳臂蟹躲藏在石縫中。（新北市水利局／劉瑋晴新北傳真）

中、永和區瓦磘溝在新北市水利局戮力整治及渠道改善工程後，讓溝渠找回自然生命力。透過水質改善、植栽種植、友善環境的經營管理方式，讓原本髒臭的水溝蛻變為中永和最長的生態綠廊，水利局自2023年5月著手生態調查至今，瓦磘溝沿線水域已有上萬尾的魚存在，間接證實瓦磘溝環境改造及生態復育的成功。

水利局表示，生態調查包含瓦磘溝水域、陸域生態，期間蒐集流域內的鳥類、兩棲類、魚類以及核心昆蟲-蝴蝶與蜻蜓物種、族群量等資料，截至2023年12月底調查成果顯示，已經達到67種，在調查的過程中，調查員紀錄到無齒螳臂蟹的出現，藉由瓦磘溝整治搭配尊重生物生長的模式治理，可預期未來將有更多的生物使用這條新興的新北都會綠廊。

水利局長宋德仁表示，瓦磘溝整治工程完成，加上渠底綠美化後，不僅惡臭沒了、水清了、生態更是回來了，現在除了有水域性鳥類飛入外，還有台灣特有種鳥類-台灣藍鵲以及五色鳥出現。整治工程打造的蜿蜒渠道孕育濕地的生態，除了讓造訪的水鳥有一塊喘息的棲地外，更能讓大量的孔雀花鳉及尼羅口孵魚群聚集，而被稱為溪流藍寶石的翠鳥，也因為有豐富的孔雀花鳉魚群定居在此，多樣性的生態草叢更吸引鳳蝶、粉蝶、灰蝶等翩翩飛舞，讓瓦磘溝處處充滿生氣。

宋德仁說，這次調查最讓人驚喜的是，在瓦磘溝下游出現了在濕地才會看見的無齒螳臂蟹，整治完成後的瓦磘溝生態，更適合不同的物種在此生存，相信未來無齒螳臂蟹可以常駐在瓦磘溝，另外連對水質很挑剔的澤蛙，也出現在瓦磘溝礫間池周圍，常常有居民說晚上可以聽到很多的蛙叫聲，各種生態的復甦，再次證明瓦磘溝的生態復育的成功。

在地居民李伯伯很開心的說，現在瓦磘溝裡有很多魚，到處都可以看到鳥和蝴蝶在飛，晚上還會聽到青蛙的叫聲，感覺又回到以前瓦磘溝的樣子，孫女也常常吵著要去瓦磘溝看魚看烏龜，順便到礫間上方小公園盪鞦韆，感受著瓦磘溝越來越好的變化心中倍感欣慰。