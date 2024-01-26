NCC罰中天連「15敗」陳耀祥將開溜

2020年浙江台商父親被指帶原新冠肺炎，因此他Call in中天喊冤，NCC竟裁罰40萬元，中天抗罰更審勝訴，中天對NCC訴訟累積15勝。即將卸任的國民黨不分區立委李貴敏認為，這表示關台的原因已經不存在，按照公平的理念，就是該還中天公道，就是該把52台還給中天！

李貴敏24日上中天節目《民間特偵組》表示，「中天在整個過程當中非常委屈，全民都看得到啦，全球民主國家大概沒有一個政府隨便把電視台關台，台灣是絕無僅有，陳耀祥有沒有自己覺得自己理虧？我認為他有啦，他這次講他不再續任，我相信他也沒那個膽子續任，因為現在國會民進黨不過半了嘛，這些按照法制應該要獨立但不獨立的囂張官員，再也沒有人幫他護航。」

李貴敏認為，「人民的意見到了法院，或到行政單位反應而行政單位無所為的話，不管是透過立法院或者檢調單位的調查、主管機關的調查，基本來上來講總有還原真相的一天，問題是說遲來的正義…為什麼人民意見的即時反應很重要，這個正義晚了4年，4的時間很多對老百姓有利的證據可能就消失了，這些證據不存在的時候，你也有冤難伸了。」

李貴敏指出：「如果中華民國現在真的是一個民主法治國家，本來在法律的概念上就是，你錯了就要恢復原狀嘛，你頂多講第三人也很冤枉，沒有辦法恢復原狀就賠償你好了，但今天的情形是，52台到了華視的手上，華視知不知道整個中天被關台的情形？我想知道得很清楚，全中華民國沒有人不知道。」

李貴敏強調，「理論上來講，這個不公不義已經看到連15敗，表示關台的原因已經不存在嘛，且遊戲規則哪有人說遊戲開始後臨時變？法律就是一個公平正義，法律的象徵是天秤嘛，按照公平的理念，該不該還中天一個公道？很明確啊，你就是該還中天公道，你就是該把52台還給中天，因為你所指責中天的錯失都不存在嘛，但是問題來了，問題是我們在民進黨執政之下，如果你沒有一個獨立、公平的NCC，能不能夠把52台還給中天？很難嘛，尤其你碰到民進黨執政，你不得不說，他是在一個平行的宇宙當中。」