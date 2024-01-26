台中市清水警方26日調查，清水區高美溼地高美五里附近，近來有人在港埠路西濱橋下堤防處的偏避荒地偷倒廢棄物，循線逮人。（台中市環保局提供／張妍溱台中傳真）

台中市清水區高美溼地高美五里附近，今年1月份有人在港埠路西濱橋下堤防處的偏避荒地偷倒建築廢棄物，環保局與清水警方合作出擊，最後查獲洪姓嫌犯到案，警方將洪嫌依現行犯送辦，環保局依《廢棄物清理法》開罰。

清水警方指出，69歲洪姓男子，未領有主管機關核發的公民營廢棄物清除處理許可文件，竟「代收垃圾」，在港埠路西濱橋下堤防處的偏避荒地偷倒建築廢棄物。

據了解，高美溼地地處荒僻，尤其該處夜間昏暗，近來高美溼地西濱高架橋下附近的堤防邊荒地，被人發現有人偷偷將營建廢棄物跟塑膠管分散偷倒。

清水警方調查，高美派出所獲報於1月8日在港埠路西濱橋下堤防，靠近大風車旁查獲傾倒廢棄物，警方循線查緝犯嫌。1月9日於高美路128之20號過西濱高架橋往北處荒地，當場查獲洪嫌傾倒營建廢棄物。

台中市政府環保局表示，有關高美派出所附近傾倒廢棄物案件一案，目前屬偵查中案件，有關廢棄物產源為不公開事項；另此案非法棄置廢棄物行政刑責部分，涉違反廢棄物清理法第46條規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

清水警方指出，針對破壞轄區環境的非法劣質業者務必要予以嚴懲重罰，另加強防範廢棄物於轄內非法偷倒等行為。