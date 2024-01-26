新光金控26日召開董事會，會中最重要的討論是新光人壽增資案，新壽副董、改革派代表洪士琪表示，新壽增資案一定要做，這是經營者的法定義務，而增資方法是手段，強調董事會討論過程非常和諧，因為RBC達200％是董事會所有成員的共同目標。

新壽董事長魏寶生表示，發債、子公司挹注增資都是可行的方法，除了向外尋求財顧等協助外， 預計農曆春節前會與主管機關報告未來募資的細部內容，主管機關同意後，新光金才會發重訊對外公布，至於資金何時到位，魏寶生表示，愈快愈好。

新光增資70億元不如預期，金管會保險局下一個月最後通牒，外界關注26日董事會兩派人馬會有激烈交鋒；洪士琪透露，兩個多小時的董事會過程很歡樂，雖然不方便代其他董事對外發言，但大家目標一致、暢所欲言，彼此交換意見看法，過程是零火花。

洪士琪並補充表示，「新光傳統是剛開始董事們難免意見不同，但有了一致目標後，就往這條路一步步向前走」。