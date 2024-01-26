傅孟柏（左）和邵雨薇演夫妻有濃烈感情戲。（欣蘭企業股份有限公司提供）

李國毅（中）首次扮演反派讓人期待。（欣蘭企業股份有限公司提供）

周曉涵在即將播出的最新時代台劇《商魂》獻出從影尺度最大演出，周曉涵戲裡周旋在李國毅、市原隼人，她和市原隼人有多場舌吻與激烈「動作戲」，不僅如此，她還霸氣地展露逆天長腿，以若隱若現的腳趾頭與李國毅親密接觸。

周曉涵表示開拍前她只有告訴家人這次要挑戰講日文、台語的角色，但完全沒有透露床戲的尺度到哪裡，讓她有點緊張地說：「我從小是外婆帶大，外婆對我的管教其實蠻嚴格，但我外婆不知道尺度，所以我現在是懷著一個忐忑的心，不知道播出時外婆看到會怎樣。」而首度參演台劇的日星市原隼人也把霸道情夫的角色詮釋的十分到位，帥氣蠻橫的演出肯定會讓台灣觀眾耳目一新，留下深刻印象。

對李國毅來說，這是第一次在螢光幕前飾演反派角色，為了讓角色更有說服力，李國毅表示從了解角色狀態後，就一直以那樣抑鬱的樣子生活了半年之久，他說：「現在回頭看戲裡自己的樣子還真是覺得陌生。跟著角色刻畫出大時代底下為了生存而奮力一搏的心境，希望大家都會喜歡。」

預告中也可看見端莊優雅的田中千繪幫傅孟柏做西裝的貼身接觸，讓邵雨薇飾演的正宮元配大吃飛醋，還有邵雨薇與田中千繪雙雙崩潰落淚的糾心畫面，不禁讓人預見三人的感情走向，勢必掀起一場刻骨銘心的「虐戀」。

在劇中處於兩個女人間的關鍵核心，感到左右為難的男主角傅孟柏說：「雨薇演出的賢內助聰明貼心讓人憐愛。但千繪的角色又是商場上密切的夥伴，她的舉手投足優雅又充滿魅力。讓我深深體會到那個時代的男人想要做好生意和顧好感情，真的是特別困難！」

邵雨薇也肯定自己在《商魂》的表現：「這次角色非常聰明又有主見，面對複雜的情感問題，相信能讓女性觀眾很有共鳴和感動。」此外，邵雨薇讚賞劇中妝髮服與美術陳設，以及導演洪子鵬營造出來的時代氛圍。《商魂》細膩地呈現出磅礡華麗的視覺饗宴，讓演員有如時空穿越，身歷其境地真實演出，打造以往前所未見的商戰時代劇。

《商魂》將在2月17日周六晚上八點，於民視無線台、中華電信MOD與Hami Video影劇館＋全台首播。三立台灣台也將在隔週五（23日）22：15起首播，每周播出一集。