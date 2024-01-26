陳慧琳近期推出新歌，邀來李李仁飾演夫妻。（環球音樂提供）

天后陳慧琳推出2024年全新國語作品〈時光厚禮〉。這首歌的題材是關於青春的溫情回憶，加上這次她對於歌詞、編曲、以致錄音的過程，都投入其中給予不少意見，幾乎由她的經歷而組成的一份情感，透過她的音樂娓娓道來。

她分享：「雖然這並不是一首傷感的歌，但起初聽demo的時候就已經有掏心掏肺的感覺，更不其然流下淚來。這種感覺難以形容，可以算是nostalgic rewind重返18歲的時候。人生幾十年就這樣過去，百般滋味在心頭，慶幸在我最好的樣子時與大家相識。」

MV由陳慧琳、李李仁合作演出，李李仁深情演技非常帶動到她迅速進入故事中的情緒，每個表情都演繹到位和細膩。在MV中，二人曾經陷入接近離婚的狀態，當時他們要簽訂離婚協議書的地點，正發生在他們定情的豆漿店內，幸好，二人走過這個難關，成為一對兩鬢斑白的老夫老妻。

除了她和李仁仁，MV還有飾演年輕版男女主角的演員，以及飾演老年版的一對夫婦，陳慧琳表示：「對於這次拍攝MV的感覺，好像拍攝電影一樣，因為導演非常注重MV的情節還有感情。雖然這次的鏡頭和戲份並不是太多，但也算是過足戲癮，很好玩。」