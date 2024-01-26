Judy希望之後有機會跟台灣男生發展異國戀。（粘耿豪攝）

韓國籍YouTuber Judy近日參加首檔電視綜藝《炸裂吧！女孩》展露頭角。她多年前在澳洲打工度假認識許多熱情台灣人，漸漸對台灣感到好奇，她2019年第一次來台旅遊，一回韓國就馬上決定要學中文。這幾年，她幾乎在台灣定居，透過影片介紹韓國人眼中的台灣。

她認為自己很幸運，每當需要幫助時，身邊的台灣人都會熱情伸出援手。這幾年下來，唯一一次讓她訝異的，是有次她帶著爸爸到馬祖拍攝影片，結果被當地司機敲竹槓，除了計程車費用，還突然被加收導遊、服務費，「我當下其實有點生氣，因為我覺得有點不太合理，而且那幾天我還有請他吃飯」。

Judy最愛台灣高粱酒。（粘耿豪攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

Judy性格直爽、幽默。（粘耿豪攝）

她無奈表示，雖然心裡很不高興，但她為了不想破壞旅遊心情也不想讓爸爸對台灣有不好的印象，最後同意繳交司機要求的600元時薪。她說，雖然發生了這件事，但一點也不會影響她對台灣的喜愛，還是認為台灣人很親切、友善。

她在台灣除了拍片，就是在家剪輯影片，鮮少出門認識異性，她大方表示，如果有機會的話，很想跟台灣男生談戀愛，「在澳洲的時候，我很訝異台灣男生會進廚房，他們都會幫我們做隔天的午餐，這跟韓國男生很不一樣」。她說，自己不是一見鐘情的人，都要經過相處才會開始對對方產生興趣，希望早點在台灣遇見投緣的另一半。

Judy曾在馬祖被騙錢，但絲毫不減她對台灣的喜愛。（粘耿豪攝）

大邱出生的Judy，大學時北上到首爾唸書，她坦言不喜歡當地高壓、愛競爭的緊張氛圍，「大家都很愛比在哪個企業上班、一個月賺多少錢、年薪多少，我真的不喜歡這樣比較」，內心抗拒的她，甚至表示自己連在首爾問路都必須鼓起很大的勇氣。

大學畢業後，她果斷前往世界各地旅行，接著在澳洲、台灣生活，家人對於她的每個決定都給予高度支持，「我爸爸媽媽還有很多親戚幾乎都沒去過外國，所以他們對女兒在國外生活覺得很神奇」，她笑說很多親戚知道後，紛紛都誇獎她，直呼從她小時就就覺得她與眾不同，還說早就看好她一定會闖出一番版圖。

Judy跟大部分韓國人一樣，都對自己煮泡麵的手藝十分自豪，也對料理很有信心，她透露她跟家人計畫要在台灣開韓式燒烤店，屆時爸媽都會一起來台，有望全家人一起工作。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！