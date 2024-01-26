有韓流帝王封號的天團Super Junior明後兩天（27、28日）將在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，成員們陸續抵達台灣，大票粉絲到小港機場接機，場面相當熱絡。成員始源來台後立刻更新社群，隔2年訪台竟心心念念知名麻辣鍋，喊話「等我，鼎王」。

Super Junior睽違13年再登高雄巨蛋，將在明後兩天舉辦粉絲見面會，先前才造成粉絲搶票，一票難求的情形，今（26日）他們從韓國仁川直飛高雄小港，令眾人震驚的是，他們不走VIP通道，直接經過接機大廳，更展現超強親和力朝民眾揮手打招呼，讓粉絲捕捉到男神們的風采。

始源抵達台灣後，在IG發文表示自己很想吃麻辣鍋。（圖／摘自Super Junior始源Instagram）

而Super Junior抵台後要準備見面會外，各自都有想做的事情，其中成員始源立刻在Instagram限時動態發聲，表示自己上次來台已經是2年前，過了好久，「等我，鼎王」；原來始源愛吃鼎王麻辣鍋，早已是粉絲間眾所皆知的事，每每來台他幾乎都會到鼎王報到。

2022年Super Junior來台灣開演唱會時，始源就有拍下吃鼎王時的照片，還把麻辣鍋當好朋友打招呼，「過得好嗎！好久不見！」讓粉絲看了都笑歪。