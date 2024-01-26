新北市體育局迎新年，推出「寶貝酷龍紅包袋」只要在1月29日至2月6日間到新北市15間運動中心、8間運動聚點消費，就可以拿到特色紅包袋，每天限量100組，歡迎民眾過年前也要運動，以迎接新的一年。

體育局說，「寶貝酷龍紅包袋」1組兩入，配色是大紅大紫，其中紅色款是愛運動的酷龍、紫色款的是大眼睛的寶貝龍，祝福拿到的朋友運動LONG LONG、健康LONG LONG。

只要在1／29至2／6到新北15座運動中心(新莊、三重、板橋、林口、五股、淡水、泰山、土城、汐止、新店、永和、鶯歌、三鶯、樹林、蘆洲)和8間合作運動聚點(板樹體育館、泰山體育館、新莊運動易利站、洛德城堡Fun Gym三重店、斯坦利運動館、喜歡運動中心、Waypoint FITNESS新莊館及中和館)消費，不限金額就能拿紅包袋。

體育局說，除了運動消費送限量「寶貝酷龍紅包袋」外，各運動中心年前也有推出應景新春活動，詳情可上「新北運動聚點」粉絲專頁查詢。