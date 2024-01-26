一般民眾來說，中共大小官員貪腐已不是新鮮事，讓人們好奇的是貪官獲得的大量財物是如何避人耳目。據大陸官媒報導，有貪官收受大量黃金，重鑄後藏在跑步機內，也有把金條藏進雞鴨的肚子再冷凍起來，還有藏在水果箱或鐵皮箱中。至於現鈔，為防發霉，還得用防潮藥劑與塑料包裝，藏匿於租來的豪宅中、樹洞內、炭灰堆、稻田裡、屋瓦下。有的甚至藏在糞坑裡，真可謂名副其實的「臭錢」。

據大陸海南省的電視專題片《懲治工程腐敗》披露，海南省市場監督管理局原局長孫穎涉貪，被查獲時發現他把價值達666萬人民幣（約合台幣2845萬元）的黃金製品重新熔鑄後藏匿在跑步機中。

報導說，落馬貪官為藏匿不義之財而煞費苦心，有的方法堪稱「腦洞大開」。2013年出任浙江衢州市委副書記的江汛波，被查獲受賄723萬元人民幣（約台幣3089萬元，為逃避查處隱匿證據，將收受的消費卡等高值價賄賂包裝好，藏住家門口小竹園地下。至於收受的金條金飾等貴重物品，藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

有的貪官由於贓款數量巨大，還專門租房或買房用來藏錢。內蒙古呼和浩特鐵路局原副局長馬俊飛，在呼和浩特、北京購房與租房，總共藏匿8800萬元人民幣（約口台幣3.76億元）、419萬美元（約合台幣1.3億元）與43.3公斤的黃金。

報導說，河北秦皇島供水總公司總經理馬超群，在家中藏匿現金人民幣1.2億元（約合台幣5.1億元）、黃金37公斤，現金被裝在40多個水果箱中，有的已發霉。由於錢太多，他還租了房子專門放錢，屋內鐵皮箱裡裝滿現鈔。由於擔心現鈔發霉，廣東省疾控中心免疫規劃所原所長羅耀星則為贓款想好保存方法，用塑膠袋將錢紮成一捆一捆，還在地板鋪上防潮紙、乾燥劑，並租了一套豪宅來專門放錢。

另一位被查處的江西省贛州市公路局原局長李國蔚，因受賄197萬元人民幣（約合台幣842萬元），另有367萬元（約合台幣1568萬元）財產來源不明，獲判無期徒刑。辦案人員在他家裡發現一個精心打造的瓦斯桶，內置夾層藏有大量贓款。更讓人驚奇的是，這個藏錢的煤氣罐還能正常使用。

江蘇省建設廳原廳長徐其耀藏錢方法更為多元化，他受賄近400萬元人民幣（約合台幣1709萬元），把贓款分別藏到親屬家中，這些現鈔有的經層層塑膠紙包裝後藏在樹洞內、灰堆內、稻田裡、屋頂瓦下，有的甚至藏在糞坑裡。