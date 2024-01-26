逃亡49年的日本炸彈客桐島聰26日由東京警視廳逮捕，日本全國矚目。

1975年逃亡至今的日本炸彈客桐島聰，昨（25日）在神奈川縣一所醫院自曝身分，院方報警，今（26日）遭到東京警視廳公安部逮捕。日本在逃最久的通緝要犯終於落網，全國矚目，在社群網路也掀起熱議，許多人驚呼「他就是經常看到的通緝海報那張臉孔」、「比選舉海報還眼熟」，不少自認外貌與桐島聰相似的民眾紛紛曬出與通緝海報的合照，諧星宮川大輔也因外型神似桐島聰而意外成了熱門關鍵字。

日本《每日新聞》26日報導，東京警視廳人員說，神奈川縣鐮倉市一所醫院住院的70歲男性癌末患者，25日自曝以假名入院並自稱真實姓名為「桐島聰」。神奈川縣接獲院方通報後，火速聯繫東京警視廳，警視廳公安部26日到院逮人，據說他病況嚴重，公安部計畫以DNA確認身分，但需要其他親屬採樣比對，調查人員透露「可能需要一些時間」。

在逃49年的日本炸彈客桐島聰，26日在神奈川縣一所醫院落網。他從1975年4月19日起持續列於東京警視廳通緝名單。（翻攝東京警視廳官網）

桐島聰是非政府激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，在1975年4月18日於東京銀座韓國產業經濟研究院門口安置自製炸彈並引爆，隔天由東京警視廳以違反爆裂物管制法規嫌疑人身分發布通緝令，在逃長達49年創日本記錄。東京警視廳1980年代印製多達700萬張通緝要犯海報發送全國，桐島聰一直在列，各地警察局、派出所張貼至今，成了日常街景一環。

綜合日媒《Sponichi Annex》、《J-CAST NEWS》、《中日體育》26日報導，桐島聰戲劇化落網的消息引發各地民眾熱議，許多人在社群媒體轉貼媒體報導或者分享街頭隨處可見的桐島聰通緝海報，感想包括「我以為他永遠不會落網」、「常在車站等地點看到，如果真的是本人，太強了」、「派出果公佈欄的熟面孔，黑框眼鏡那個」、「比選舉海報更令人覺得熟悉的臉孔」、「是那個每回都出現在通緝公告的人啊」、「這張通緝照片看了好多次」、「這是近年最令人驚訝的新聞了」。

也有人好奇「一直藏匿到70歲是什麼感覺？」、「想知道詳細的逃亡過程」，另有人對於桐島落網消息半信半疑。還有民眾紛紛與桐島聰通緝的海報合影上傳社群平台分享，掀起另類時事熱潮。

日本演藝圈的搞笑藝人宮川大輔平常總是戴著黑框眼鏡亮相，加上一對濃眉，讓許多日本網友直呼「超像桐島聰」。有網友在社群平台X發文「桐島聰被逮捕了！除了我，必定還有人一瞬間也以為是宮川大輔！」、「每次看到這個人的海報，總覺得長得很像宮川大輔」。

桐島聰落網後，通緝海報頓時成了日本社群媒體的熱門張貼主題，不少蓄著中長髮型、帶著深色膠框眼鏡的民眾曬出與通緝海報合影的照片，成了另類趣味話題。還有人發表感想：「據說日本有1萬多人長得像桐島聰，想必他們都鬆了一口氣，再也不必因為通緝海報而擔心了。」