為防杜改裝噪音車輛擾民，基隆市將率先全國加重處分改裝噪音車，自2月1日起，於基隆市使用未認證排氣管之車輛或任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路致妨害安寧，罰鍰6000元起跳；而於夜間時段（晚間11時至上午7時)違反者加倍裁處，並請車主立即改善；未遵行者，按次處罰，單次最高可處3萬元罰鍰。

基隆市環保局空氣及噪音管制科科長林佳儀指出，基隆市政府於2023年11月7日修正公告，針對未使用認證排氣管之車輛逕行裁處，並於2023年11月14日起執行「寧靜街坊專案」，警察局每日晚間於陳情熱點路段執行攔查作業，針對未使用認證排氣管車輛移送環保局逕行裁處。2023年陳情通報案件共542件，裁處共244件。

環保局長馬仲豪表示，除了警察局通報案件外，亦於陳情熱點路段執行環警監聯合稽查及移動式聲音照相科技執法，呼籲民眾勿使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管行駛於道路，並注意行駛時音量，以免受罰。