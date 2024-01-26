統一發票開獎在每個月25號開獎，是台灣民眾每個月期待的小確幸，但是中獎的次數少之又少，沒中獎的人總是占多數。除了紙本發票，財政部還加開「雲端發票專屬獎」，不過有民眾抱怨，雲端發票越來越難中，好奇詢問是否有增加中獎機率的方法，沒想到數位發展部唐鳳被網友釣出回應掀起熱議。

112年11、12月統一發票開獎，在《Dcard》論壇引發話題，不少人分享中獎喜悅，但也有許多人槓龜，「又沒中了」、「心很累，一年沒中過了」、「連安慰獎都沒有」，甚至有網友懷疑雲端專屬獎越來越難中。

據了解，本期「雲端發票專屬獎」，500元開出165萬組、800元開出10萬組、2000元開出1.6萬組、最大獎100萬開出30組。

財政部新聞聯絡人林宥慧科長向媒體解釋，雲端發票專屬獎是從已登入的雲端發票號碼中，抽取對應獎項的組數，而截至2023年9月底，民眾使用載具的比率達53.22%，高於2022年的47.19%，但其實雲端發票比傳統發票中獎機率高出許多，因此仍鼓勵多使用發票載具。

此外，一名女網友在《threads》發文，表示希望唐鳳解答，如何增加雲端發票中獎率？沒想到唐鳳本人親自上網回應。

唐鳳表示，每張中獎率固定（p≈0.0068），每期中獎率隨發票數量（n）增加，當n=158時，至少一張中獎的機率為1-(1-p)ⁿ≈66%。至於想要99%需要幾張發票？他回答：「n=675」，但也轉述財政部賦稅署規範警語，提醒「以不合常規交易或付款方式，無正當理由取得大量小額中獎統一發票，不予給獎」。

還有人好奇，要怎麼提高單張中獎金額的機率？唐鳳說明，把電子發票使用財政部核准載具儲存，或以愛心碼捐贈給社福團體，即可適用雲端發票專屬獎。