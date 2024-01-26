民眾黨日前舉辦感恩餐會，但前立委蔡壁如卻沒有受邀，引發討論。民眾黨主席柯文哲今（26日）晚表示，前天台北場感恩餐會是要感謝選舉工作團隊和幫忙的好朋友，很抱歉沒有準備更多的酒，也嘆說「隔天這場溫暖的感恩餐會卻被大做文章」。柯也透露，接下來會陸續舉辦中、南部的感恩餐會、感恩音樂會，近距離向工作團隊和小草們表達感謝，敬請期待。

民眾黨24日舉辦尾牙(北部感恩餐會)，挺柯網紅愛莉莎莎、2Chill、館長都出席，但參選立委選舉的蔡壁如自爆沒有被通知，將卸任的立委陳琬惠、張其祿、賴香伶有受邀但都有事沒有出席，引發外界討論。

柯文哲今(26)晚在臉書發文，「這一年的選舉受到很多朋友們的幫忙，還有辛苦的黨部、競選辦公室同仁陪著我義無反顧拚一次。選後展開全台各地的感恩聚會，前天台北場的感恩餐會，雖然每桌只有一瓶紅酒，但大家在我到場之前就已經喝完了，抱歉沒有準備更多的酒。」

柯文哲也嘆說，「不過隔天這場溫暖的感恩餐會卻被大做文章」，其實感恩餐會是要感謝選舉過程中的工作團隊，以及其他幫忙的好朋友。除了台北場之外，接下來還有中部場、南部場等等，減少大家需要專程北上的辛苦。

柯文哲說，「一頓酒菜不足以表達我的感謝，但大家彼此歡樂地聊天說笑，這樣就足夠了。」並透露接下來還有感恩餐會、感恩音樂會，不同形式的聚會，在北中南各地會陸續舉辦，近距離向工作團隊或小草們表達他的感謝，大家敬請期待。