房價狂飆，北部寸土寸金，想買房更是難如登天，民眾只好把目標轉移到蛋白區。但有網友點名，新北的淡海新市鎮不僅偏僻，通勤到懷疑人生，離譜的是連家樂福都能當地標，引起討論，當地人也直言無法反駁。

網友在PTT八卦版發文「沒人發現住淡海新市鎮根本在虐待自己嗎」，他表示地方如此偏避，交通又不便，沒什麼商圈，連家樂福都能當地標，離捷運站又超級遠，走路要花一堆時間，因此只能騎摩托車通勤，但車流量又很大，一騎就是一個小時以上。

有網友點名淡海新市鎮通勤超不方便，晚上荒涼，冬天又冷到爆炸，住在這根本自虐，引起討論。(資料照／呂健豪攝)

原PO繼續轟，淡海新市鎮冬天特別冷，但臨海關係環境又很潮濕，導致電器故障率大增，晚上店家也都早早關門，整個市鎮有如鬼城，結果一堆人房子買在這，還都是在最高點被套牢，認為買在這邊不如去買林口，還繁華許多。

鄉民也紛紛留言：「我同事每天從淡海到南港，單程2小時...」、「老台北人都知道，那邊再便宜都不能買」、「那個地方的房很適合當沖」、「家樂福那一帶以外真的很荒涼」、「有錢誰不想住市中心」、「都外地人在買的啊」；當地人也苦笑認同：「冬天真的超冷，北部最低溫基本都在這邊」、「建案的公共設施有夠陽春，真的蠢」、「真的就家樂福那附近熱鬧而已」、「通車通到懷疑人生，冷氣汽車吹水風，提早故障」、「冬天海風直接灌進來，超爽的好嗎」、「這邊騎車真的很危險」。