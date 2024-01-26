財團法人犯罪被害人保護協會台中分會，為擴大服務量能，選在農曆春節前夕，搬遷新址至台中市西區「長億實業大樓」，繼續辦理服務、協助、輔導犯罪被害人相關業務。因應新法《犯罪被害人保護法》施行，新辦公區增加三間溫馨談話室，提供馨生人友善溫馨空間，專業人員也增加3倍，提高並擴大服務的效能。

犯保台中分會新辦公區24日舉行揭牌儀式，由財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝親臨主持，包括法務部保護司督導參事林嚞慧、高檢署台中分署檢察長林錦村、台中地檢署檢察長張介欽及台中市法制局長李善植；犯保台中分會主委陳怡成表示，犯保台中分會一路走來不簡單，仰賴台中市各網絡機關合作與協助，得以順利推動被害人權益保障，十分感謝各位貴賓蒞臨指教。

犯保協會從1999年開始，依《犯罪被害人保護法》在全國設立辦事處，開啟服務犯罪被害人保護工作，台中分會辦公室原設立在台中地檢署內，專任人員5人，服務前來地檢署開庭的被害人及其家屬，成立近25年來，服務大台中地區近5千多戶被害人家庭。

《犯罪被害人權益保障法》今年1月1日起正式施行，因應服務量能增加，台中分會人員編制增加，包含心理、社工、法律等專業人才共計15人，新搬遷辦公區增置3間明亮溫馨談話室，私密性高，給予馨生人溫暖、友善的舒適感受，另外服務專線亦增加到10線，提供立即免費服務資訊，讓犯保人員陪伴被害人及家屬走過一路艱辛。