前大陸媒體人王志安日前在網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，疑似影射民進黨利用不分區立委候選人、身障者陳俊翰律師造勢作秀，引發爭議。他今晚透過影片向陳俊翰和台灣所有身障人士道歉，也對《賀瓏夜夜秀》感到抱歉。最後，他向民進黨道歉，「我真的對不起民進黨，應該歌頌民進黨，不但是華人之光、還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光！」

根據《壹蘋新聞網》報導，王志安今（26）日透過影片向所有人道歉，因為他的員工安危已經面臨威脅。

王志安首先向身障律師陳俊翰和台灣所有身障人士道歉，他強調自己是要批評民進黨利用身障人士作秀造勢，但陳俊翰感到被冒犯，所以他願意道歉。

王志安也對《賀瓏夜夜秀》感到抱歉，自己的言行導致節目和主持人都被出征，連廣告商都做出撤資等行為。

最後，王志安向民進黨道歉，「我真的對不起民進黨，應該歌頌民進黨，不但是華人之光、還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光！」