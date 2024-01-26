立院龍頭之戰將在2月1日登場，民眾黨主席柯文哲今天（26日）表示，將邀請藍綠正副院長候選人舉行閉門座談會。現任立法院長游錫堃回應，他會去拜票；國民黨韓國瑜也說，願意前往拜訪溝通在野的伙伴。針對韓國瑜、游錫堃去找柯文哲，柯文哲會支持誰？前立委郭正亮表示，柯文哲不會當場表態，會行禮如儀地聽他們講。

主持人盧秀芳今（26日）在中天《盧秀芳辣晚報》節目中問到，韓國瑜、游錫堃去找柯文哲，柯文哲會支持誰？郭正亮認為，柯文哲不會當場表態，會行禮如儀地聽他們講。他認為，韓國瑜要爭取和柯文哲一對一 ，這才有用。

郭正亮指出，民眾黨這幾個人問政能量很大的，只有柯文哲和準立委黃國昌，其他的人可能會覺得，問政也不一定問政得過國民黨；監督民進黨，搞不好也搞不過人家，那就會傾向拿到資源，這就要柯文哲拍板，因為這是短多，搞不好會長空，不過，可能會被國民黨質疑被收買，這對民眾黨好嗎？民眾黨有必要去得到這個短利嗎？

郭正亮接著表示，所以這在一念之間，還是要由柯文哲來決定，因為以黃珊珊和黃國昌這兩股黨內的力量，誰也說服不了誰。