范少勳（左一）、巫建和（左三）、林予晞（右二）都對釜山的海女深感佩服。（《演員們的旅行》及青春期影視提供）

一行人在海邊席地而坐品嚐親手捕撈的海鮮。（《演員們的旅行》及青春期影視提供）

由范少勳、林予晞首次擔起主持重責的TVBS旅遊實境節目《演員們的旅行》，日前邀請巫建和一同前往韓國釜山，體驗當地海女的工作，而這也成為范少勳對於這趟旅程最深刻的回憶，直呼很想念跟海女們的相處。

范少勳表示，因為語言不通跟不熟悉工具、浮具的關係，他在下海時相當不安，「當我還在適應海水時，眼前的海女姊姊們已經往下潛，接著就不見蹤影了，她們要在濁度很高的海水採集海鮮，讓我相當敬佩」。

當一行人上岸後，海女們熱情的他分享採集到的海鮮，才讓他消除內心的顧慮，「那個親切感就像是她們已經接納我，我真的非常感動」，3人與海女們在海邊享用海鮮的互動，更彷彿家人般溫馨。

首次主持節目的林予晞，原以為主持人必須嚴肅、正經，所以她時刻提醒自已保持知性，但幾趟旅程後，她再也忍不住，漸漸流露幽默、搞笑的本性。

她稱讚范少勳擁有可愛的人格特質，能在狂野與內斂之間收放自如，「不要看他表面上感覺很衝很大膽，私底下他反而是在我做事衝太快時，能及時拉住我的人」。