現年26歲的德國男子網球名將小祖維列夫，26日在澳網男單四強賽遭遇俄羅斯好手麥德維夫，兩人在經過4小時18分鏖戰之後，麥德維夫以5比7、3比6、7比6(7比4)、7比6(7比5)、6比3上演五盤驚天逆轉勝戲碼。

小祖維列夫大滿貫賽生涯最佳成績是2020年美網亞軍，並且是2018年與2021年ATP年終賽王者，更是2020年東京奧運金牌得主。麥德維夫生涯大滿貫賽最佳成績是2021年美網冠軍，2021年與2022年澳網決賽，也曾在2020年奪得ATP年終賽冠軍。

小祖維列夫和麥德維夫這次澳網之行走來相當艱辛，兩人過去5場比賽都有2場是經過五盤大戰驚險過關。

小祖維列夫此役對上麥德維夫，首盤在關鍵時刻成功破發，7比5率先開出紅盤；緊接著又在第二盤憑藉破發優勢6比3再下一城；第三盤雙方鏖戰至搶七大戰，不肯放棄的麥德維夫以7比4獲勝，延續的戰鬥之路。

比賽來到第四盤，兩人依舊纏鬥不已，此時比賽時間突破三個半小時，考驗著兩人的體力和意志力，4比4平手關鍵時刻麥德維夫出現雙發失誤，可惜小祖維列夫沒有把握住機會，反被麥德維夫連得3分，7比5再次贏得槍七大戰。

手握兩盤領先優勢的小祖維列夫，沒想到卻接下來連續兩盤都在搶七中輸掉，第五盤第5局被麥德維夫逼出2個破發點之後氣得拿場中央的分隔網出氣，遭到主審警告，即便躲過2個破發點危機，但最終依舊在丟士的情況下被麥德維夫連得2分而被破發，處在2比3落後劣勢。情勢大逆轉的麥德維夫，又在第9局成功破發，最終以6比3贏得這場五盤大戰勝利，同時也是繼2021年與2022年之後第三次挑戰墨爾本王位。