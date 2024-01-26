蔣偉文（右）小時候調皮，常在過年時鬧出笑話，左為劉怡里。（陳俊吉攝）

蔣偉文（左）、劉怡里進軍YT市場，並許下收視公約。（陳俊吉攝）

「地方爸爸」蔣偉文、「王牌營養師」劉怡里強強聯手，去年底首度合作，一起進軍YouTube市場，在《文里補習班》頻道裡邊烹飪邊分析營養價值，2人雖然首次合作，卻有很好的默契，劉怡里稱讚蔣偉文的料理好吃、新奇又方便，尤其10幾分鐘就能完成一道料理，相當適合現今的小家庭。

初次踏入YT市場的2人，將羅時豐、邰智源視為努力目標，蔣偉文許下收視公約，表示訂閱數破10萬時，他就要裸上半身穿圍裙入鏡，「我有先問我老婆了，結果她說會有人想看嗎？」雖然老婆不買單，但蔣偉文不氣餒，積極的上健身房，希望有派上用場的一日。

農曆年將近，2人想起過年時的有趣回憶，蔣偉文自爆小時候曾誤吞元寶（水餃）中代表好運的5元銅板，「因為吃到就有紅包，我那時候開心大喊，結果就把它吞下去，那個年代的5元硬幣比現在的大很多」。他笑說，後面的幾天，阿公都會問他要不要吃香蕉，相當關心他的排便狀況。好在，他隔沒幾天就順利排出，一家人也終於放下心中石頭。

他也提到，小時候在玩水鴛鴦時，因為沒控制好爆炸時間，導致水鴛鴦直接在手中爆炸，導致血流不止，至今都仍留有傷疤，「我過年都有很多血光之災，那時候炸到整個手皮不見，我哭得要命，我媽就在旁邊說『你看吧』」。小時候家中有販售炮竹的劉怡里笑言，蔣偉文應該早些跟她當朋友，這樣就能提供更多新奇的鞭炮。

蔣偉文每年過年都會帶2個兒子一起寫春聯，體驗過年的感覺，「我爸跟我岳母都很喜歡寫毛筆字，尤其我岳母更是毛筆愛好者，所以他們都很講究我們小孩會不會寫。我現在帶小孩寫，有點像在作畫，喜歡寫出自己的字型，最主要是想讓小孩有興趣，覺得這是件有趣的事」。會把春聯貼在門口？他大笑說：「我不敢貼在外面，都是貼家裡面給自己看」。

蔣偉文透露，今年將帶2個兒子、老婆前往美國洛杉磯的弟弟家玩，「我跟我弟隔了一個疫情，大約5、6年沒有見面，他小孩也沒跟我小孩見過面。我的小朋友其實很少聽我講我弟的事情，有次我跟他們講『爸爸有一個弟弟住在美國』，他們都很驚訝的一直討論，想說這次乾脆帶他們飛過去見面」。他說，2個小孩聽到要跟叔叔一家見面都很興奮，他也趁機要求兒子們學好英文。

劉怡里每年過年都會回高雄老家，談到家裡的傳統，她透露有別於北部吃刈菜當長年菜，嘉義以南的很多地區都習慣一人吃一根連根小波菜象徵長命百歲，「我們南部是小菠菜要連根、葉子一起吃，用水煮的方式，在上桌前都不能斷，除夕夜時每個人都要夾一根不能咬斷的吃掉」。另外，她家裡過年期間也會準備象徵「黑金」的烏魚子，跟劉媽媽的炒米粉、雞、魚、炸年糕、銀耳甜湯，相當豐富。