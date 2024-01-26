拿過LOL電競冠軍、知名實況直播主Toyz（劉偉健）近日因造訪網紅「超派人生」超哥（黃伯超）的日本料理店，點評難吃遭對方出手痛毆，頭破血流，重傷送醫，掀起各界熱議。Toyz事後在社群還原整件事情始末，更曬出傷勢照，沒多久又決定26日晚間現身開直播講清楚；怎料，遲遲未見直播開啟，直播平台回應因流量爆量，平台掛點正在排除問題中。

TOYZ批評超哥經營的海鮮餐廳，在店門口慘遭超派痛毆，暴打到頭破血流還腦震盪，但超哥被帶到警局作筆錄後，脫口時間倒回一次還是會揍TOYZ，還說自己使出「超派鐵拳」；TOYZ本人也在Instagram發文說明事件始末，並放上傷勢照，向大家道歉占用媒體資源及時間。

而TOYZ沒多久也預告26日晚間9點將在浪LIVE直播，現身說明整件始末；怎料，他開播沒多久平台就因為瞬間流量爆量掛點，網上更有不少是會員的網友哀號無法登入；據《三立新聞網》報導，浪LIVE緊急回應是網路出問題仍在排除。

不過，馬上有網友注意到，TOYZ決定改在他的YouTube頻道直播，大大打上4字「復盤自己」，直播將在26日晚間10點開始，還沒開始就有超過8千名觀眾等待。

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