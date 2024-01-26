近年來中國汽車不僅品質大幅提高，在汽車設計也有大幅提升，成為開拓國際市場的新動力。不過，日本本田電動汽車設計總監兼總經理蔦森大介（Daisuke Tsutamori）表示：「中國電動車的設計精緻但膚淺」，很顯然地，本田汽車認為，相較於該公司新近推出的新款Saloon概念車，中國的電動車設計仍有相當的改進空間。

據《鳳凰網》報導，蔦森大介在接受《歐洲汽車新聞》採訪時表示：「在中國，你已經看到了很多這種造型的進一步精緻化，但是它非常膚淺─精緻但膚淺。本田想要推出一些更簡單、更本質的東西。」

本田汽車發布新型概念車的Saloon是一款低矮的轎車，將成為本田旗艦車型，據說有令人驚訝的寬敞內部空間。（圖／路透）

報導說，蔦森大介所謂的「更簡單、更本質的東西」，指的是在今年年初的消費電子展上亮相的概念電動汽車。這款楔形概念車被毫無想像力地稱為「沙龍」（Saloon），預計於2026年在北美推出量產版本。蔦森大介稱，拉斯維加斯CES展上的這輛展車以其流線型的外形 「令人驚歎」。

設計師蔦森大介表示，雖然這仍是一款概念車，但量產版車型將保留90%的造型設計元素。

本田新款概念車Saloon被認為與2003年的Kiwami概念車有類似的輪廓。（圖／鳳凰網）

報導表示，有些人認為這款轎車看起來有點眼熟，那是因為本田Kiwami概念車也有類似的輪廓。這並非是兩者有什麼關聯，因為另一款概念車於2003年在東京車展上首次亮相，距今已有20多年的歷史。

蔦森大介承認，標誌性設計師Marcello Gandini是他的靈感來源。這位出生於都靈的汽車設計師設計了史上最美的汽車之一——永恆的蘭博基尼Miura。他還參與設計了Countach、Diablo和Lancia Stratos，以及寶馬5系（E12）、菲亞特X1/9和最初的大眾Polo等更大眾化的汽車。

談到Marcello Gandini，蔦森大介表示，「我喜歡並尊重他，但我們希望以一種新的方式體現本田的價值。」這款Saloon概念車預示著本田將在專用電動平台上推出一款量產車型，該平台將為「0系列」電動車系列提供支援。

根據本田發布的消息，這款低矮的轎車將作為旗艦車型，旨在提供「令人驚訝的寬敞內部空間」。雖然新車的名稱尚未最後確定，總設計師蔦森大介表示，它可能會得到一個真實的名字，而不是e:NY1跨界車使用的同樣缺乏想像力的字母數位名稱。

蔦森大介對中國電動汽車「精緻而膚淺」的評價很快地在中國網上引起一些回應，陸媒也對此進行網路調查。截至發稿前，有超過37000人參與，其中有5成的網友認為這種評價是「酸葡萄」心理，26%的網友表示「有些道理」，14%的網友認為這是在「胡言亂語」，僅有10%的網友表示「完全認同」。