農曆春節，除了親朋好友團聚外，準備紅包是一件讓不少人頭痛的問題。一名網友透露，近日幾個兄弟姊妹正討論今年紅包要怎麼包，沒想到娘家媽媽聽到後，竟根據自己的標準教大家怎麼包，引起網友討論。

一名網友近日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，日前在跟兄弟姊妹討論，今年要包給每個孩子多少錢的時候，娘家媽媽竟開口指揮，說「誰誰誰的孩子包多一點，那個誰誰誰比較會賺錢；誰誰誰的孩子包少一點就好，因為薪水比較少」，讓他當場傻眼，忍不住回「不管誰賺得多賺的少~紅包至少由我們決定吧」。

網友也大多搖頭，喊「有時候兒女間的紛爭跟私底下的比較心就是這樣來的」、「妳媽媽多了喔⋯要公平」、「要公平喔，像我們小時候收到紅包都會問誰誰誰給你多少，結果大的總是比較多，超級不平衡的」、「我認為一律以公平為原則」、「一視同仁才對」。

也有人分享「一律200元」、「婆家這邊都說好不包，因為大家都是2個小孩，包來再包回去，所以就說好了不包」、「出錢的決定就好了吧」、「她包給我女兒的多少，我就包多少給他」、「不用包紅包，吃飯去餐廳，外出走走逛逛，快樂的不得了」。