新生代女星王淨擁有清新甜美外型，演過不少知名影視作品，讓她星途備受看好，今（26日）她曬出一組性感美照，意外曝光超有料身材，讓網友看了全暴動。

王淨曬出一系列辣照，並寫下「龍光煥發」，照片中她上身只穿橘紅色內衣，辣露渾圓美胸和深邃事業線，往下看牛仔褲拉鍊僅拉一半，露出小褲褲的褲頭，緊致腹肌和完美腰線一覽無遺，展現健康美的性感，吸引上萬網友朝聖按讚。

吳珊儒見狀也留言「壞蛋壞蛋！太漂亮了」，其他網友也表示「這個辣度太辣受不了」、「這個帥感覺女生都會愛上吧」、「鼻血止不住了」、「我看到了滿滿的自律」、「身材讓人羨慕」。

王淨出道6年多，就參演過《返校》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等破億國片，更以《返校》獲得台北電影獎最佳女主角獎，外型甜美、氣質出眾，加上精湛演技，讓她人氣也跟著水漲船高，近來更和曹佑寧大方認愛，可說是愛情事業兩得意。