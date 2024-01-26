努力存錢買到房後，設計裝潢、添購家具等都是大工程！近日有民眾為了陽台的設計上網請教，結果釣出許多過來人急勸最好不要，還有人指出僅僅鋪設木地板3個月，沒想到掀開一看裡面竟然滿滿的蟑螂，讓她當場崩潰。

一名女網友近日在臉書「極簡風居家裝潢設計」表示，自己打算在陽台鋪設木地板，但是先生卻有不同的想法，她因此上網請教，是否有已經做過類似裝潢的人可以告知利弊，供自己作為參考。

許多前輩看到後大方分享使用經驗，說「下雨後地墊下會積水，長期累積很可怕」、「下面會藏污納垢」、「剛開始很漂亮，但是真的不好清，久了木地板下面很可怕，除非很有耐心常常拔起來清潔再拼回去」、「用了兩年多很滿意，顏色也都沒什麼變化，算好清理」、「南方松上漆就不會發霉，也不會長香菇，但每年要拿起來清下面的狗毛」、「我職業清潔的，這個基本翻開來都是樹葉跟蟲子」。

不過一名網友卻極度不推薦此裝潢，透露「曾經裝了三個月一拆裡頭藏了五十多隻蟑螂，人差點沒了，真的千萬別裝…除非不怕蟑螂」，恐怖的內容瞬間吸引其他人關注，讓該位網友再度留言貼出當時的照片，證明自己並非亂說，並補充「我們沒裝地漏，但為防排水孔塞住，有用濾網套住，且每週都會用水柱沖，蟑螂應該是從外面飛來的」。

驚人的滿地蟑螂照，讓其他人狂喊「真的嚇瘋」、「妳絕對是救世主」、「滿身雞皮疙瘩」、「謝謝你，原本在天台想弄這個，現在1秒打消念頭」、「最佳勸退照」、「謝謝您，我的貴人」、「好人一生平安！上廁所永遠都有衛生紙」，連原PO也被誇張的狀況嚇到，急忙留言大讚「感謝滅火」。