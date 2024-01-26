前LOL冠軍Toyz(劉偉健)食評超哥新開的日料店，當本人面前嗆「醋飯超難吃」，引發爭執，後者不滿一直被嘲諷，慎怒之下動手打人。但有YouTuber前往餐廳，意外直擊醋飯製作過程，甚至用紅色塑膠盆裝，引發議論，網友直言錯怪Toyz，更問主廚30年經驗在哪。

網友在Dcard貼出YouTuber「蝦土豆」前往超甲組日料店用餐影片，影片中意外捕捉到，店內醋飯竟是放在紅色方型塑膠盆裡攪拌，師傅手拿飯匙，旁邊還堆滿紙箱等雜物，製作環境疑似相當不佳。

YouTuber蝦土豆意外直擊到，超哥日料店店員料理醋飯，竟然使用塑膠盆裝，而非一般使用的木桶。(圖／YouTube@tudoshrimp)

由於超哥受訪時稱自己也是美食家，更強調店內師傅擁有超過30年經驗，但醋飯製作過程卻錯誤百出，慘遭網友狂酸：「原來我錯怪Toyz了」、「這下Toyz說的缺點全都有答案了」、「塑膠盆根本不透氣，難怪米粒會黏在一起」、「師傅30年經驗，連正確做法都不知道？」、「2、30年料理人經驗還是料理別人的經驗」、「連製作方法都超派」。

壽司店員工則指出，醋飯一定要用木桶裝，並且用木匙拌，塑膠盆因為不透氣緣故，沒辦法讓蒸汽、水氣和多餘的醋充份吸收、揮發，自然變得濕黏，而且拌匙一定要用木製、圓形的，否則拌飯時會卡角，非木製也會讓米粒容易黏在飯匙上。其他內行人加碼補充，醋飯必須用切、拌的動作來料理，才能讓米飯平均沾附壽司醋，用攪拌方式只會破壞澱粉質，讓米過黏，難以相信去日本學過20年以上的師傅會不知道。