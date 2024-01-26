超過40位以色列前高階國家安全官員、傑出科學家和商界領袖，連署公開信給以色列總統和議會議長，要求將以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）免職，認為他對以色列構成「存在威脅」（existential threat）並指責就是他資助哈瑪斯（Hamas），以用來削弱巴勒斯坦權力機構。

據《CNN》26日專題報導，這封信的署名者包括4位以色列外交和國內安全機構的前主管、2位前以色列國防軍（IDF）首長，以及3位諾貝爾獎得主。連署信中抨擊尼坦雅胡組建史上最右翼的政府聯盟，以及他極具爭議性司法體系改革，他們認為這導致了安全疏失，使得10月7日的襲擊成為以色列歷史上最致命的一天。

這封信於本週四（25）寄給以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），週五（26）則寄給國會議長歐哈納（Amir Ohana），43位署名者中包括前以色列國防部長、也曾任參謀總長的雅隆（Moshe Ya'alon）、前參謀總長哈魯茲（Dan Halutz）、以色列情報機構摩薩德（Mossad）前首長帕爾多（Tamir Pardo）和雅同（Danny Yatom），以及前以色列國家安全局（Shin Bet）局長阿格曼（Nadav Argaman）和貝利（Yaakov Peri），信中還有前CEO、大使、政府官員，以及3位諾貝爾化學獎得主。

信中寫道：「我們相信，尼坦雅胡對於1,200名以色列人及其他人被殘忍屠殺、超過4,500人受傷，以及超過230人被綁架的局面，負有主要責任，其中超過130人仍被哈瑪斯囚禁。」並指責他手上沾滿受害者的鮮血。

自從一年多前開始第6個任期以來，尼坦雅胡的聲望急劇下滑。批評者抨擊他的司法改革，幾乎引發憲政危機，並使國家分裂，引發了長達數個月的大規模示威，。

長期任職摩薩德的官員托默（Haim Tomer）在信中表示：「與以前造成提前選舉的原因不同，以色列現在所面臨的問題，必須更快。」他簽署了要求尼坦雅胡下台的信。托默告訴CNN：「每個人都明白，尼坦雅胡無法領導以色列。」

尼坦雅胡出於安全原因多次表示反對巴勒斯坦主權，而以色列的主要盟友美國繼續呼籲兩國解決方案。

該信的簽署人指責尼坦雅胡花了數年時間在加薩地區「扶植哈瑪斯」而犧牲了巴勒斯坦權力機構，美國認為巴勒斯坦權力機構應該振興巴勒斯坦權力機構，以管理約旦河西岸和加薩。

《CNN》與本篇報導中還強調多年以來持續追蹤報導，卡達在尼坦雅胡的祝福下向加薩地區不斷運送了帶有大量現金的手提箱。