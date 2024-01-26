知名實況直播主Toyz（劉偉健）與網紅「超派人生」超哥（黃伯超）發生爭執，超哥當眾在街邊痛毆Toyz，造成他頭破血流縫了11針、頭部腦震盪、臉和身體都有多處傷害，相當嚴重。事後雙方都有發聲，Toyz今（26日）晚間在YouTuber直播還原始末，強調絕對不會跟超哥和解，更曝光驚悚傷勢。

近期Toyz遭超哥「超派鐵拳」狂毆到傷重，掀起社會大眾熱議，事後他有在社群報告傷勢，且附上治療時的照片，光是頭部就有腦震盪、挫傷及撕裂傷，縫了11針，臉和身體多個部位都有挫傷和擦傷；Toyz也有提到，多虧前陣子有打拳擊，這次才能保住性命，更預告之後會放上事發當天情形供查證。

Toyz今（26）日晚間在YouTuber直播還原始末，強調絕對不會跟超哥和解。（圖／摘自Toyz YouTube）

而Toyz今日晚間原定在浪LIVE直播還原始末，後來因平台出問題改到他的個人YouTube頻道開播，有超過5位數觀眾等著看Toyz近況，畫面中看到Toyz頭上有包紮，他一開場就強調與超哥之間是不會和解的，「不是你死就是我活」，因為他已沒有東西能失去，花光積蓄也會把他告到死。

在開播沒多久Toyz聊到傷勢，更直接把頭上包紮拆掉，直接露出縫過後的傷口，驚悚畫面嚇壞一票網友，有不少人好奇他傷口復原狀況；Toyz表示這個傷口太深，之後那一塊應該也會禿頭。他也帶粉絲重新看一遍當時的用餐影片，強調沒帶惡意前往，單純形容自己品嚐的感受，因為在錄「美食公道伯」，本來就要公道，有一說一。

Toyz在直播上公開頭部縫針後傷勢。（圖／摘自Toyz YouTube，傷口已經變色處理）

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