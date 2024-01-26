國際法院宣布裁決內容後，以色列總理尼坦雅胡公開回應。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列在地中海東岸加薩走廊的戰爭，自去年10月7日爆發至今（26日）已112天，加薩居民。南非去年12月29日向聯合國國際法院控告以色列在加薩走廊以國家力量主導種族滅絕行動，要求法院下令阻止加薩人權條件惡化。經過兩造代表出庭攻防，國際法院今在海牙公布初步裁決，以色列政府必須採取盡其所能採取任何手段防止種族滅絕，卻未下令以色列立即停火。

綜合美聯社、路透社26日報導，聯合國下轄的國際法院（International Court of Justice，ICJ）17名法官表決結果顯示，多達15人支持對加薩採取緊急措施，要求以色列應在其權力範圍內採取一切措施，命令以色列採取6項所謂的臨時措施保護加薩的巴勒斯坦人，包括允許人道救援進入加薩，務必全力防範死亡與損害，以防《聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約》（Genocide Convention，簡稱《種族滅絕公約》）第2條規範內的所有行為發生。以色列政府1個月內必須向國際法院報告因應措施內容。

國際法院26日在海牙裁決南非控告以色列在加薩進行種族清洗一案。

南非與以色列先前在聽證會攻防。南非指控以色列攻擊加薩走廊民生設施、造成許多巴勒斯坦平民傷亡，這是「蓄意大量毀滅」巴勒斯坦民族，要求國際法院以「極其緊急事務」採取因應措施。以色列代表駁斥種族滅絕的指控「毫無根據」，並要求法院駁回。

國際法院院長唐納福（Joan Donoghue）說：「對於加薩地區正在發生人類悲劇，國際法院極其意識到其程度嚴重。當地不斷有人失去性命、受到磨難，國際法院深表關切。」

國際法院26日做出的暫時性質裁決涵蓋了南非代表提出的大部分內容，但並未要求以色列立即停止在加薩的軍事行動，這其實是南非此次的核心訴求。院方也並未針對加薩是否發生種族滅絕做出裁決，這項指控未來幾年之內恐怕都不會獲得裁決。但國際法院認為加薩的巴勒斯坦人有權受到保護，以免遭受種族滅絕行為侵害。

國際法院26日裁決南非控告以色列在加薩對巴勒斯坦人種族滅絕一案，南非代表（圖左）與以色列代表（圖右）當天位於在荷蘭海牙的法庭起立聆判。（美聯社）

法院裁決出爐後，南非執政黨第一時間歡聲雷動。不過，南非外交部長表示，倘若沒有停火，國際法院的命令「沒有用」。國際法院的臨時措施具有法律約束力，但外界並不清楚以色列是否會遵守法院命令。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聞訊回應，種族滅絕的指控「令人憤慨」，以色列會採取一切必要手段自保自衛：「剝奪以色列基本權利的卑鄙企圖，這對以色列是公然歧視，已採取公正方式回絕。」他強調，以色列會繼續這場展稱，直到取得「絕對勝利」。

哈瑪斯掌控的加薩衛生部周五說，加薩這場戰火爆發迄今，至少2萬6083巴勒斯坦軍民死於以色列軍方的攻擊行動，其中3分之2是婦孺，傷者至少6萬4487人。以軍聲稱，這100多天以來在衝突過程喪生者之中，至少9000人士哈瑪斯武裝份子。聯合國評估，加薩走廊230萬居民約85%流離失所。