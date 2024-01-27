布洛克斯漢姆解釋所謂的大宗商品「超級擠壓」，指的是商品價格上漲非由強勁需求帶動，而是供給面吃緊所致。

該經濟學家表示，如果是供應吃緊推高商品價格，全球經濟成長將是另一番局面，「超級擠壓」造成商品漲價就沒那麼正面。

他指出，政治動盪、氣候變遷、綠色能源轉型的投資付之闕如，這類供給面深層的「超級擠壓」因素，仍將在大宗商品持續漲價上扮演關鍵角色。

當前的地緣政治風險，包括中東以哈衝突和俄烏戰爭，葉門叛軍打著聲援哈瑪斯的旗號，攻擊來往紅海的商船導致航運中斷，都對全球貿易造成阻礙。

另一個加劇「超級擠壓」的因素是氣候變遷，打亂供應鏈及大宗商品供應，農業尤其首當其衝。

布洛克斯漢姆還提到，全球追求淨零碳排目標，催化銅、鎳等能源轉型金屬的需求，但對取得這類關鍵礦物的投資不足，導致銅、鋁、鎳供應嚴重吃緊。

根據能源轉型委員會（Energy Transitions Commission）去年7月提出的報告，隨著能源加速轉型，未來10年會看到石墨、鈷、銅、鎳、鋰等金屬短缺。