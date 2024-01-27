台中再添一家高檔燒肉餐廳！老井餐飲集團旗下全新品牌「侍老井」精品和牛燒肉會所，進駐七期市政路上的「誠品480」商場7樓，今（26）日正式開幕營運！侍老井採無菜單式料理，以日本懷石餐點理念為架構，採傳統割烹的服務模式，呈現和牛燒肉的Fine dining。這一季菜單選用來自日本熊本縣的藤彩牛，強調只在侍老井才能吃到的頂級品牌牛，還有期間限定的近江牛！

侍老井台中誠品店營業面積147坪，採吧台開放式座位，以及隱密的包廂，總共92個座位。侍老井強調，專屬侍肉師，會依據每位饕客的心情、感受、氛圍推薦給饕客最適合品嚐的肉品、烤法與料理方式，呈現最美好的燒肉體驗。

料理師，所有的和牛肉品採全冷藏，再以精湛的刀功，由專業的料理師修切，去掉多餘的筋膜油脂，只為呈現最精華肉品給顧客們；採無菜單式料理，選用當季食材，融入了各式的料理手法，套餐以單人套餐為主，也有其他豬、雞等單點品項可供選擇。

老井餐飲集團表示，侍老井在這一季菜單中，選用了來自熊本縣產的藤彩牛，同時也是侍老井的契作牧場，只有在侍老井才能吃到的頂級品牌牛；還有期間限定的近江牛，產地為滋賀縣，是三大銘柄牛之一，特別選用最頂級的「近江姬和牛」，源自於澤井牧場，不但是關西最大的牧場，也是採全母牛飼養，以一個牛圈飼養兩頭牛的方式，毫無壓力的健康成長，稀少且珍貴。

在不對外試營運期間，遠從日本邀請了和牛分切大師栗本先生，親臨侍老井客座指導，栗本先生運用過去20年的肉品分切豐富經驗，現場演示分切日本和牛，讓顧客們既能品嘗到和牛的美味，也能近距離觀賞肉品修清分切的精湛演出。

老井餐飲集團強調，踏遍日本道地燒肉店取經，用18年的時間淬煉出燒肉的精華、極致的變化。侍老井專屬侍肉師，讓和牛不再只是和牛，而是用和牛演出一場衝擊視覺、味覺、嗅覺、聽覺、觸覺的舞台劇，讓每位走出侍老井的顧客，能夠得到一場除了溫飽之外，更是感動自己的旅程。