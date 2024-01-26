日本37歲女星石原聰美（石原里美），憑著甜美外型和獨特氣質深受粉絲喜愛，2020年閃電嫁給圈外男友，2022年順利生下第一胎，當媽之後工作銳減，讓粉絲都等得很心急，近日終於傳出她回歸戲劇圈好消息，不過劇中造型曝光，樸素打扮，讓外界十分驚訝「是誰？」

女神石原聰美睽違3年終於又有新劇推出，將和男神龜梨和也一同出演新戲《Destiny》，讓粉絲十分期待，怎料，最新曝光劇照中，龜梨和也和緋聞女友田中美奈實首度公開同框，雖然兩人並未站在一起，但因為緋聞關係，還是讓外界將焦點放在他們身上。

不少粉絲紛紛替女主角石原聰美打抱不平，認為因為緋聞消息，田中美奈實反而受到更多關注，因此「石原聰美屈居第二」，讓粉絲表示「石原聰美是主角」、「我無法專心看」、「對粉絲來說，這簡直就是一部地獄劇」、「我很期待！？在戲劇中看到一對真正的情侶共同主演！？」「同情女主角」。

此外，石原聰美在公開的劇中造型，也被網友吐槽，太過樸素、土氣了，照片中她穿著藍白條紋寬鬆T恤，頂著厚重蘑菇頭，還帶著粗框眼鏡，和最初公開形象照落差很大，讓不少粉絲驚呼「啊這個死亡髮型，也就她能hold住了」、「差點沒認出來...」、「中間是誰？」