春節連假即將到來，桃園市中壢警分局為使前來中壢地區購物、參香的民眾能行車順暢，進一步預防交通事故發生，特邀集桃園交通局、中壢區公所、中壢仁海宮、高鐵桃園站、華泰名品城及各大賣場等相關政府單位及業者，共同針對容易壅塞的路段規劃替代道路及疏導作為進行會勘。

中壢分局指出，依照往年經驗，春節前後可分成年貨採購、返鄉、走春等階段，轄內仁海宮、高鐵周邊商場如華泰名品城、置地廣場及IKEA皆為轄區交通疏導重點，春節期間必有龐大旅遊及購物之人潮。為能有效紓解交通避免塞車回堵，分局偕同各單位研討後，於春節期間，仁海宮廟前閃燈號誌，改為24小時全時段紅綠燈號誌管制，並於青埔商圈周遭的青埔、洽溪路口與青昇、華泰大道路口，分別設置禁止迴轉及禁止左轉牌面，使能有效疏導車潮。

中壢分局長唐嘉仁表示，春節連續假期期間，中壢分局持續為民服務不打烊，持續針對轄內大型商場、公共運輸場所、交通旅遊熱點加強車流監控，遇有大量人、車潮時，也將立即派警、民力交通疏導，並通報警廣路況，提醒用路人提早改道改走替代道路以避免壅塞，確保春節期間交通順暢，更呼籲民眾切勿酒後駕車、超速駕駛、闖紅燈，且不斷加強禮讓行人等違規取締，民眾務必遵守各項交通規則，並祝大家春節愉快過好年。

另有關春節連續假期國道交通疏導措施，國道1號平鎮系統南下入口封閉，實施交管，呼籲民眾若遇交流道壅塞，建議改走替代道路。

替代道路資訊如下：一、中壢交流道替代道路，南下：平鎮區民族路→右轉環南路（台1線）→右轉延平路（台1線）南下。北上：平鎮區民族路→左轉環西路、環北路台1線北上；或中山高銜接台66線往西方向→右轉台15線濱海公路北上。

二、內壢交流道替代道路，南下：中壢區中園路→右轉中華路（台1線）→右轉環北路（台1線）南下。北上：中壢區中園路→左轉中華路（台1線）北上。

三、華泰名品城替代道路，南下：內壢交流道下，或從國道2號大園交流道下由中山南路進入青埔地區避開大竹交流道。北上：國道1號平鎮系統接臺66線下臺31線進入青埔。